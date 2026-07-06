Ωραιόκαστρο: Θάβουν τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος, πόσο επικίνδυνο είναι – Ανιχνεύθηκαν σωματίδια και στην Αττική

Σοβαροί είναι οι κίνδυνοι από το τοξικό νέφος που αναδύεται από τα εργοστάσια ανακύκλωσης λόγω της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με τους ειδικούς να προειδοποιούν για επικίνδυνα σωματίδια που μπορούν να ταξιδέψουν για χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στα εργοστάσια υπήρχαν «τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο», κάτι το οποίο δυσκολεύει την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς διότι το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο εσωτερικό των σωρών.

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Γι’ αυτό τον λόγο πέρα από τη ρίψη νερού γίνονται και επιχωματώσεις, ώστε η φωτιά να σβήσει άμεσα. Στην περιοχή εξακολουθεί να υπάρχει πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους. Κάποιες εστίες παραμένουν ενεργές με την πυροσβεστική να συνεχίζει την επιχείρηση με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα

Πόσο επικίνδυνο είναι το τοξικό νέφος

Ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημείας στο ΕΚΠΑ, μίλησε στο Ertnews για τους κινδύνους που κρύβουν τέτοιου είδους φαινόμενα κα το τοξικό νέφος που φέρει πλήθος καρκινογόνων ουσιών. «Η καύση τέτοιων υλικών, πλαστικών, διάφορων οργανικών από τέτοια εργοστάσια παράγει χιλιάδες ουσίες, δεν είναι μία ή δύο κατηγορίες, είναι χιλιάδες και κάποιες χαρακτηρίζονται τοξικές και καρκινογόνες. Υπάρχουν μέταλλα πουPM 2.5 απελυθερώνονται» είπεο κ. Θωμαΐδης.

«Ταυτόχρονα παράγονται πάρα πολλά σωματίδια, τα λεγόμενα PM 2.5, δηλαδή σωματίδια που είναι εισπνεόμενα και εκεί είναι η πρώτη επιβάρυνση, επομένων άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τέτοια νέφη. Η σύσταση εξαρχής ήταν να παραμείνουν σπίτι με κλειστά παράθυρα και χρήση aircodition με ανακυκλούμενο αέρα» σημείωσε ο καθηγητής και πρόσθεσε:

«Να πούμε σήμερα ότι τα επίπεδα σωματιδίων έχουν πέσει στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από την πρώτη επιβάρυνση. Από την Κυριακή το βράδυ τα σωματίδια έφτασαν και στην Αττική και οι ρύποι θα διασπαρούν σε όλο το Αιγαίο και στη νότια Μεσόγειο.

Αν κάποιος έχει έρθει σε επαφή με ένα τέτοιο νέφος, το πρώτο σύμπτωμα είναι ο ερεθισμός, αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο που αρχίζει η σοβαρή έκθεση. Γι αυτό η οσμή (όταν αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τον κίνδυνο) μας προστατεύει».

Παγώνη: “Επικίνδυνη κατάσταση”

Για την φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε και η Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ μιλώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το τοξικό νέφος στην υγεία.

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«Είναι επικίνδυνη η κατάσταση, είναι πολλά τα σωματίδια και πρέπει να προσέξουμε τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου, με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και με καρδιοπάθειες. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, καλό είναι αυτές τις μέρες, αν βγουν να βγουν πολύ γρήγορα για να κάνουν τις δουλειές τους με μάσκα και να γυρίσουν στο σπίτι τους. Αν είναι να πάνε στη θάλασσα, καλύτερα να μην πάνε. Να μην βγουν έξω τουλάχιστον 4-5 μέρες, για να δούμε αν θα αρχίσει να καθαρίζει η ατμόσφαιρα», τόνισε αρχικά η κ. Παγώνη.

Στην συνέχεια επισήμανε: «Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν επιπλοκή και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους. Πολλές φορές σε αυτές τις καταστάσεις, ίσως θα πρέπει να αυξήσουν τις δόσεις των φαρμάκων που παίρνουν. Αυτές οι ομάδες υψηλού κινδύνου, μόλις νιώσουν δύσπνοια θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τον γιατρό τους, να πάρουν οδηγίες και να μην βγαίνουν έξω στον δρόμο»

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«Ούτε τα μικρά παιδιά να τα αφήνουμε έξω στα πάρκα να παίζουν. Είναι προτιμότερο να παιδάκια να μείνουν σπίτι παρά να παίζουν στα πάρκα. Λίγες μέρες είναι θα περάσουν», κατέληξε η κ. Παγώνη.