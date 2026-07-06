Ο Τραμπ ζήτησε… περιοριστικά μέτρα κατά της Μελόνι – Νέο επεισόδιο στην κόντρα πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Συνεχίζεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιταλίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωράει σε ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία εμφανίζεται να ειρωνεύεται την Τζόρτζια Μελόνι.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο μαζί με την Τζόρτζια Μελόνι, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «χρειάζονται περιοριστικά μέτρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η εικόνα παρουσίαζε την Ιταλίδα πρωθυπουργό σε στάση θαυμασμού προς τον Αμερικανό πρόεδρο, με την ειρωνική λεζάντα να προκαλεί πολιτική θύελλα στη Ρώμη.

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι πρόκειται για ακόμη μία λεκτική επίθεση του Τραμπ κατά της Μελόνι, η οποία ήρθε μόλις μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου αναλυτές εκτιμούσαν πως θα μπορούσε να υπάρξει προσπάθεια επαναπροσέγγισης ανάμεσα σε Ιταλία και ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση ήταν μέρος μιας σειράς αναρτήσεων του Τραμπ, στις οποίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, εικόνα που τον έδειχνε να κάνει μπρα ντε φερ με τον Χαλκ Χόγκαν, φωτογραφίες από ομιλίες του στο Όρος Ράσμορ και άλλες πρόσφατες εμφανίσεις του, καθώς και παλαιότερη φωτογραφία από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 με τη Μάρλα Μέιπλς και τον Μακόλεϊ Κάλκιν.

Πέρασμα σε προσωπική επίθεση

Η νέα ένταση θεωρείται από ιταλικά μέσα ως ακόμη ένα επεισόδιο στην επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Σχόλια στην Ιταλία κάνουν λόγο για πέρασμα από την πολιτική διαφωνία σε προσωπική επίθεση και προσπάθεια δημόσιας απαξίωσης μιας συμμάχου ηγέτιδας.

Ο επικεφαλής του κόμματος Azione, Κάρλο Καλέντα, εξέφρασε τη στήριξή του στη Μελόνι, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «απεχθή νταή». Ο ίδιος είχε και στο παρελθόν εξαπολύσει σκληρή κριτική κατά του Αμερικανού προέδρου, αποκαλώντας τον «κατά συρροή ψεύτη» και «νταή της οπερέτας».

Η ρήξη, πάντως, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Οι πρώτες σοβαρές εντάσεις είχαν καταγραφεί στη Σύνοδο της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, όταν στις 19 Ιουνίου ο Τραμπ υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η Μελόνι σχεδόν τον είχε παρακαλέσει για μια κοινή φωτογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήταν άμεση, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό ως «εντελώς κατασκευασμένο» και τονίζοντας: «Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε ποτέ».

Μετά το περιστατικό, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιδρώντας σε δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν στη Ρώμη «σοβαρές και προσβλητικές» για τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με το 2025, όταν η Τζόρτζια Μελόνι θεωρούνταν μία από τις βασικές συνομιλήτριες του Τραμπ στην Ευρώπη και ήταν η μοναδική ηγέτιδα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε προσκληθεί στην τελετή ορκωμοσίας του.

Την άνοιξη είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, επιχειρώντας να ενισχύσει τον ρόλο της ως γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα διαδικτυακή αντιπαράθεση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου 2026, όπου στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, η Μέση Ανατολή και οι αμυντικές δαπάνες.