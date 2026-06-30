Παραδόθηκε 18χρονος για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα – Εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση

Σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε στην υπόθεση της φονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, καθώς ένας 18χρονος νεαρός παρουσιάστηκε νωρίτερα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, δηλώνοντας την εμπλοκή του στο αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ενηλικιώθηκε μόλις σήμερα, ημέρα των γενεθλίων του, και αποτελεί το 18ο πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση, χωρίς να συγκαταλέγεται στους 17 που είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο της συμπλοκής είχε εντοπιστεί ένα παπούτσι, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 18χρονος να αποφάσισε να παρουσιαστεί οικειοθελώς υπό τον φόβο ταυτοποίησής του μέσω γενετικού υλικού.

Ο νεαρός είναι ήδη γνωστός στις διωκτικές Αρχές, καθώς φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ληστειών.

Μετά την παρουσίασή του, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον αρμόδιο ανακριτή, ο οποίος έδωσε εντολή να οδηγηθεί ενώπιόν του προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Οι έρευνες για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της φονικής συμπλοκής συνεχίζονται.