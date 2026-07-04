Καλλιθέα: Συνελήφθη 73χρονος επιδειξίας – Παρενόχλησε 6χρονη και 18χρονη

Στη σύλληψη ενός 73χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα οι αστυνομικές αρχές στην Καλλιθέα, καθώς κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μίας 18χρονης και ενός 6χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ο ηλικιωμένος φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα στην 18χρονη, ενώ νωρίτερα είχε προβεί στην ίδια πράξη απέναντι στο 6χρονο παιδί.

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Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο 73χρονος είχε καταγγελθεί για αντίστοιχο περιστατικό σε βάρος του ίδιου ανήλικου παιδιού και τον περασμένο Απρίλιο.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.