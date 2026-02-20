Τρόμος σε παιδικό σταθμό στον Βόλο – Πατέρας ενός 3χρονου ξυλοκόπησε μία βρεφονηπιοκόμο γιατί τραυματίστηκε το παιδί του

Τρόμος επικράτησε σε παιδικό σταθμό στον Βόλο όταν ένας πατέρας ενός 3χρονου ξυλοκόπησε μία βρεφονηπιοκόμο γιατί τραυματίστηκε το παιδί του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το gegonota.news ο πατέρας του παιδιού έκανε ντου στον παιδικό σταθμό γιατί το χέρι του γιου του πιάστηκε στην πόρτα την ώρα που την άνοιξε η παιδαγωγός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί μπροστά στα μάτια των άλλων παιδιών φέρεται να έδειρε άγρια με κλωτσιές και μπουνιές στην πλάτη την πρώτη παιδαγωγό που βρήκε μπροστά του.

Η παιδαγωγός που ξυλοκοπήθηκε, μαζί με την συνάδελφό της που συνόδευε το παιδάκι από το εσωτερικό του παιδικού σταθμού στην αυλή, οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και κρατήθηκαν χθες το βράδυ στο τμήμα.

Η μια εκ των δύο παιδαγωγών ήταν άγρια δαρμένη και οδηγήθηκαν και οι δύο παιδαγωγοί στην Εισαγγελέα το πρωί, και αφέθηκαν ελεύθερες.

Ο πατέρας που απειλούσε να σκοτώσει τις παιδαγωγούς, τις εξύβριζε χυδαία και ξυλοκόπησε την μια από τις δύο, αναζητείται από το πρωί στις 10 γιατί έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον του για απειλή κατά της ζωής και ξυλοδαρμό. “Δεν θα ζήσετε για να κυκλοφορείται στον δρόμο, να με φοβάστε”, φώναζε.