Τι εκτιμούν οι Αρχές για το θρίλερ με τα δύο αδέλφια στο Παγκράτι – Πώς πέθανε ο 63χρονος

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για το θρίλερ στο Παγκράτι, όπου το απόγευμα της Κυριακής 5/7 εντοπίστηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα ένας 63χρονος άνδρας.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο βρήκαν τον συνομήλικο αδελφό του σε διπλανό δωμάτιο, σε κακή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή του, αλλά στη συνέχεια αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από τηλεφώνημα των ενοίκων της πολυκατοικίας στο Παγκράτι, που ανέφεραν ότι από το διαμέρισμα όπου διέμεναν τα δύο αδέλφια αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Γύρω στις 7 το απόγευμα, αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και εντόπισαν νεκρό, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, τον 63χρονο, ο οποίος μάλιστα ήταν τυλιγμένος με σεντόνια.

Στο διπλανό δωμάτιο, βρέθηκε ο συνομήλικος αδελφός του, ο οποίος ήταν επίσης σε άσχημη κατάσταση υγείας.

Τα αίτια θανάτου του 63χρονου παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, ωστόσο έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να δοθούν απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές δεν θεωρούν ότι ο θάνατος του 63χρονου είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας και φαίνεται πως προήλθε από παθολογικά αίτια και έπειτα ο αδελφός του να τον τύλιξε με σεντόνια. Ωστόσο καθοριστικά θα είναι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα δύο αδέλφια είχαν εργαστεί στο παρελθόν ως αστυνομικοί και φαίνεται πως αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τα δύο αδέλφια δημιουργούσαν συχνά προβλήματα. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπήρχαν φορές που καβγάδιζαν έντονα μεταξύ τους, καθώς και με άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο αδελφός του νεκρού άνδρα θα συλληφθεί για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ έχει διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.