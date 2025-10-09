Στον ανακριτή ο άντρας που χτύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του – Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη

Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία θα οδηγηθεί στον ανακριτή ο άντρας που τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο την έγκυο σύζυγό του με πιρούνι, στο Ψυχικό.

Σε βάρος του δράστη εκδόθηκε ήδη από χθες ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε σήμερα.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Γεωργία, όπως και η σύζυγός του, φαίνεται να χτύπησε το θύμα πιθανότατα με πιρούνι προκαλώντας πολλαπλά σοβαρά τραύματα.

Ψυχικό: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο»

Για το περιστατικό της επίθεσης στην 39χρονη έγκυο με πιρούνι από τον σύζυγό της στο Ψυχικό, από την οποία η γυναίκα κινδυνεύει να χάσει την όρασή της, μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24, είπε: «Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο».

«Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε χθες ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ προσθέτοντας «οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν».

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο άνδρας της 39χρονης, ένας 43χρονος επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία, εντοπίστηκε και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Ψυχικού και ακολούθως συνελήφθη.

Σύμφωνα με τον γραμματέα του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο “Αττικόν”, Γιάννη Πλαγιαννάκο, η 39χρονη με καταγωγή από την Γεωργία, φέρει τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος της. Έτσι, εκτός από τα χτυπήματα στο πρόσωπο και τα μάτια, η άτυχη γυναίκα έχει και δαγκωματιές στα χέρια.

Κατά την ίδια πηγή, η 39χρονη φέρει χτυπήματα από το πιρούνι και στα χέρια καθώς εκτιμάται ότι προσπάθησε να προστατευτεί από την επίθεση του 43χρονου συζύγου της. Ο κ. Πλαγιαννάκος τόνισε, επίσης, μιλώντας στον Alpha ότι μετά τα χθεσινά χειρουργεία, η 39χρονη «κάπως βλέπει από το αριστερό μάτι αλλά το δεξί είναι ακόμα κλειστό».