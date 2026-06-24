Αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού στο νοσοκομείο Αττικόν ένας 92χρονος – Κρατούσε μια γλάστρα και μια σακούλα με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 24/6 στο νοσοκομείο Αττικόν καθώς ένας 92χρονος άνδρας αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της ηθοποιού Μαρώς Κοντού.

Συγκεκριμένα, ο 92χρονος πήγε στο νοσοκομείο και ισχυρίστηκε πως είναι συγγενικό πρόσωπο της πασίγνωστης ηθοποιού (ξάδερφός της).

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Ο 92χρονος φαίνεται να είχε μαζί του μια γλάστρα και μια σακούλα που είχε ένα μαχαίρι, ο άνδρας της ασφάλειας του νοσοκομείου τον υποπτεύθηκε και έκανε έρευνα. Άνοιξε τη σακούλα διαπίστωσε ότι περιείχε μέσα ένα μαχαίρι.

Αμέσως υπήρξε ενημέρωση προς την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο να προχωρούν στη σύλληψη του 90χρονου. Πλέον, διερευνώνται οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.