Αττικόν: Πώς ο ηλικιωμένος με το μαχαίρι κατάφερε να φτάσει έξω από το δωμάτιο της Μάρω Κοντού

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης 24/6 στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού έχοντας μαζί μία γλάστρα και ένα κουτί που περιείχε ένα μαχαίρι.

Όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν ο 92χρονος μπήκε στο νοσοκομείο Αττικόν και κατευθύνθηκε προς την πτέρυγα όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός, παριστάνοντας μάλιστα τον ξάδελφό της.

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Ο ίδιος, όπως εκτιμούν οι αστυνομικές αρχές, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι αρκετοί συνοδοί παραμένουν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας και δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι συγγενής της κατάφερε να μπει.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του ηλικιωμένου, καθώς γνώριζαν ποια άτομα έχουν δικαίωμα να την επισκέπτονται, ενώ η συμπεριφορά του κρίθηκε ύποπτη.

Έτσι, προτού καταφέρει να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας της ασφάλειας του νοσοκομείου Αττικόν τον σταμάτησε.

Κατά την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο 92χρονος είχε μαζί του μια γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο είχε κρύψει ένα μαχαίρι.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να προχωρούν στη σύλληψη του 92χρονου.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

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Υπενθυμίζεται ότι η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν εδώ και 11 ημέρες, ύστερα από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι της. Από την πτώση υπέστη κάταγμα σε πλευρό και κάκωση στο ισχίο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.