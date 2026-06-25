Μάρω Κοντού: «Πάντα βαστάω μαχαίρι», λέει ο 93χρονος που αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η ηθοποιός

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24.06) στο νοσοκομείο «Αττικόν» που παραλίγο να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρως Κοντού.

Ένας 93χρονος άνδρας, έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι κουζίνας μήκους 20 εκατοστών έφτασε μέχρι την είσοδο του νοσοκομείου ζητώντας να δει την ηθοποιό και ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενής της.

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Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις Αρχές, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Το χρονικό της εισβολής και η κινητοποίηση του προσωπικού

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 22:00, εκτός του καθορισμένου ωραρίου επισκεπτηρίου.

Ο 93χρονος, ο οποίος φορούσε καπέλο και κρατούσε μια γλάστρα, πέρασε την κεντρική πύλη και ανέβηκε στον δεύτερο όροφο, κινούμενος στους διαδρόμους μεταξύ της καρδιολογικής και της παιδιατρικής κλινικής.

Η παρουσία του κίνησε την περιέργεια μιας νοσηλεύτριας, η οποία τον προσέγγισε.

Όταν ο ηλικιωμένος ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενής της Μάρως Κοντού και ότι επιθυμούσε να την επισκεφθεί, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ παρατήρησε ένα αντικείμενο να εξέχει από την πίσω τσέπη του παντελονιού του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ασφάλεια του νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος φύλαξης της βάρδιας, ο άνδρας έδειχνε να μην έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον, ενώ το μαχαίρι εντοπίστηκε τελικά σε εμφανές σημείο στο κρεμαστό τσαντάκι του.

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Ο φύλακας κατάφερε να τον αποσπάσει, να τον αφοπλίσει με ασφάλεια και να τον οδηγήσει στο προαύλιο, όπου και παρελήφθη από την αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων.

Οι δηλώσεις του 93χρονου και οι αντιδράσεις για τη φύλαξη

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή Live News του MEGA, ο 93χρονος, με καταγωγή από το Αργυρόκαστρο και κάτοικος Αγίου Παντελεήμονα, υποστήριξε ότι φέρει πάντοτε μαζί του το συγκεκριμένο μαχαίρι για λόγους προσωπικής ασφαλείας επειδή κυκλοφορεί τις νυχτερινές ώρες, αρνούμενος ότι είχε κακή πρόθεση.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε το συμβάν και υπογράμμισε ότι το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια τις σοβαρές ελλείψεις που καταγράφονται στον τομέα της φύλαξης των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Για 10η μέρα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η Μάρω Κοντού δεν ενημερώθηκε για το συμβάν προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε συναισθηματική φόρτιση ή αναστατωση.

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Η σπουδαία ηθοποιός, η οποία την περασμένη Κυριακή συμπλήρωσε το 92ο έτος της ηλικίας της, νοσηλεύεται για δεύτερη εβδομάδα στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου, μετά από τραυματισμό που υπέστη από πτώση εντός της οικίας της.