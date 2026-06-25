Μάρω Κοντού: “Θα μπορούσε να της κάνει κακό” – Πώς πρόλαβαν τον ηλικιωμένο με το μαχαίρι στο “Αττικόν”

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον ηλικιωμένο που το βράδυ της Τετάρτης 24/6 επιχείρησε να φτάσει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού στο νοσοκομείο Αττικόν.

Μιλώντας στο Action24 σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Γιάννης Πλαγιαννάκος αποκάλυψε πώς οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν την παρουσία του άνδρα και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

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«Χθες το βράδυ 10:45 ήταν μια νοσηλεύτρια από την καρδιολογική κλινική που είχε βγει στον διάδρομο να πάρει κάποια πράγματα και βλέπουνε ένα κύριο ηλικιωμένο με καπέλο ο οποίος περιφερόταν γύρω από το ασανσέρ μεταξύ παιδιατρικής και καρδιολογικής κλινικής. Τον ρωτάνε να τον εξυπηρετήσουν και την μια έλεγα ότι “είμαι ξάδερφος της κυρίας Κοντού”, την άλλη έλεγε “είμαι ο τάδε ηθοποιός”. Στο ένα του χέρι κρατούσε ένα μαραμένο βασιλικό και στο άλλο χέρι μια τσάντα. Στην τσέπη φαινόταν κάτι σαν θήκη από μαχαίρι» σημείωσε ο κ. Πλαγιαννάκος και πρόσθεσε:

«Η νοσηλεύτρια ενημέρωσε τον σεκιούριτι και ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Διαπιστώθηκε ότι είχε μαχαίρι και μάλλον ήθελε να κάνει κακό προφανώς στην κυρία Κοντού. Ευτυχώς που τα παιδιά τον πήραν χαμπάρι πριν μπει στην κλινική που νοσηλευόταν η κυρία Κοντού. Αν έμπαινε μέσα στην κλινική και οι νοσηλεύτριες ήταν σε άλλο θάλαμο, αυτός ο κύριος θα μπορούσε να μπει στο θάλαμο και να κάνει κακό στην κυρία Κοντού».

Ο 92χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο νοσοκομείο και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.