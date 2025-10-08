Ψυχικό: Συνελήφθη ο σύντροφος της 39χρονης εγκύου που την τραυμάτισε με πιρούνι στο μάτι – Κινδυνεύει να χάσει την όρασή της

Συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές ο σύντροφος της 39χρονης εγκύου από τη Γεωργία που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 43χρονος άνδρας αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του το πρωί της Τετάρτης (08.10). Η προσαγωγή του αναμένεται σύντομα να μετατραπεί σε σύλληψη, καθώς πρόκειται για τυπικό θέμα.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (07.10) στο σπίτι του ζευγαριού στο Ψυχικό με την 39χρονη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από πιρούνι, στο κεφάλι και τον θώρακα, ενώ, έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά και στο μάτι.

Η 39χρονη που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα κατήγγειλε τον σύντροφό της και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο στο μάτι προκειμένου να μη χάσει την όρασή της.

Το βρέφος κατάφερε να «σωθεί», ενώ, η μητέρα του νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου.