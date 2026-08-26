Τουρκικές παραβιάσεις ξανά στο FIR Αθηνών: 13 φορές εισήλθαν στον εναέριο χώρο αεροσκάφη και 5 πέντε UAV

Σε νέες παραβάσεις στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, τουρκικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, συνολικά καταγράφηκαν 6 μεμονωμένα τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

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Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων μία καταγράφηκε από το CN-235 και επτά από τα UAV.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με επτά να αποδίδονται στο CN-235 και έξι στα UAV.

Οι παραπάνω κινήσεις καταγράφηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί τουρκικών αεροσκαφών, ενώ κανένα από τα αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένο. Επίσης, δεν σημειώθηκαν εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.