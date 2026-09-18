Νέο CUPRA Raval: Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό πόλης με τιμή από 25.900 ευρώ

Στην ελληνική αγορά έρχεται το νέο CUPRA Raval, διευρύνοντας την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της ισπανικής μάρκας μετά τα Born και Tavascan.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο πόλης της CUPRA συνδυάζει τις συμπαγείς διαστάσεις με σπορ χαρακτήρα και σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 25.900 ευρώ, με το προωθητικό πρόγραμμα λανσαρίσματος ύψους 2.000 ευρώ.

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Το Raval αποτελεί ένα ακόμη βήμα της εταιρείας προς την ηλεκτροκίνηση, έχοντας σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει την πρακτικότητα ενός αυτοκινήτου πόλης χωρίς να εγκαταλείπει τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της CUPRA.

Από τη Βαρκελώνη πήρε το όνομα και τον χαρακτήρα του

Η ονομασία Raval προέρχεται από το El Raval, μία από τις πιο ιδιαίτερες και πολυπολιτισμικές γειτονιές της Βαρκελώνης, με την CUPRA να αντλεί από εκεί στοιχεία για την αστική και αντισυμβατική ταυτότητα του μοντέλου.

Με μήκος 4,04 μέτρα, πλάτος 1,78 μ., ύψος 1,51 μ. και μεταξόνιο περίπου 2,60 μ., το Raval διατηρεί συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις.

Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα, ενισχύοντας την πρακτικότητά του για καθημερινή χρήση αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές.

Η σχεδίασή του χαρακτηρίζεται από έντονες γραμμές και δυναμική σιλουέτα, ενώ ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό συναντάμε στοιχεία όπως Matrix LED προβολείς, κρυφές φωτιζόμενες χειρολαβές και φωτιζόμενα λογότυπα CUPRA.

Οδηγοκεντρικό εσωτερικό

Στην καμπίνα, η CUPRA ακολουθεί την οδηγοκεντρική φιλοσοφία της, με σπορ θέση οδήγησης και καθίσματα που στις πλουσιότερες εκδόσεις φτάνουν μέχρι τα CUP Bucket.

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Το Raval βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ και διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων του ομίλου δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη συνδεσιμότητα, με το Raval να υποστηρίζει λειτουργίες μέσω του MyCUPRA App, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

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Δύο μπαταρίες και έως 226 ίπποι

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές χωρητικότητες μπαταρίας.

Η μικρότερη έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 37 kWh και συνδυάζεται με τις εισαγωγικές εκδόσεις του μοντέλου, με την ισχύ να ξεκινά από τους 116 ίππους.

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Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη αυτονομία και ισχύ, υπάρχει μπαταρία 52 kWh, η οποία συνδυάζεται με ισχυρότερα σύνολα.

Η έκδοση Endurance αποδίδει 211 ίππους (155 kW) και προσφέρει αυτονομία που προσεγγίζει τα 450 χιλιόμετρα, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το Raval VZ, με 226 ίππους (166 kW).

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Στην έκδοση VZ, το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 6,8 δευτερόλεπτα, με τη CUPRA να δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη ρύθμιση του πλαισίου.

Γρήγορη φόρτιση και Vehicle-to-Load

Η μπαταρία των 52 kWh υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 105 kW, με τη CUPRA να αναφέρει χρόνο περίπου 24 λεπτών για φόρτιση από 10% έως 80% υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Το Raval διαθέτει επίσης τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), μέσω της οποίας η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Τιμή από 25.900 ευρώ

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την ελληνική αγορά, το νέο CUPRA Raval συνοδεύεται από προωθητικό πρόγραμμα λανσαρίσματος 2.000 ευρώ για όλες τις εκδόσεις, με αποτέλεσμα η τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 25.900 ευρώ.

Με τις συμπαγείς διαστάσεις, την ηλεκτρική αυτονομία και τις ισχυρότερες εκδόσεις που φτάνουν τους 226 ίππους, το Raval έρχεται να αποτελέσει τη νέα πρόταση της CUPRA στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων πόλης.