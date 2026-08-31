Νέες τουρκικές παραβάσεις στο FIR Αθηνών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Νέα τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο FIR Αθηνών και στον εθνικό εναέριο χώρο, με συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη να πραγματοποιούν παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, πρόκειται για τέσσερα μεμονωμένα αεροσκάφη, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

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Οι παραβάσεις ανήλθαν συνολικά σε τέσσερις, με μία να καταγράφεται από το CN-235 και τρεις από τα UAV. Παράλληλα, σημειώθηκαν δύο παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, οι οποίες αποδίδονται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η τουρκική δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δεν σημειώθηκαν σχηματισμοί, ενώ κανένα από τα τουρκικά αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένο. Παράλληλα, δεν σημειώθηκε εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.