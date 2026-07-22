Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου – Το άτομο που βρισκόταν δίπλα του στο μικροσκόπιο των Αρχών

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (21/07), από τις δύο ανήλικες κόρες του στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο αποτυπώνονται οι τελευταίες κινήσεις του δικηγόρου πριν χαθούν τα ίχνη του. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο Σταύρος Γεωργίου να κατευθύνεται προς το γραφείο του, ενώ δίπλα του φαίνεται να κινείται ακόμη ένα άτομο, η ταυτότητα και ο ρόλος του οποίου διερευνώνται από τους αστυνομικούς.

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Καρέ-καρέ η ανάλυση του υλικού

Το βίντεο έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών, οι οποίοι επιχειρούν να εξακριβώσουν αν το πρόσωπο που εμφανίζεται μαζί με τον ποινικολόγο σχετίζεται με την υπόθεση ή αν η παρουσία του είναι εντελώς συμπτωματική.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν και άλλο υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κινήσεις του θύματος πριν από την δολοφονία του.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τόσο από τον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος όσο και από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα για την ταυτότητα του ατόμου που εμφανίζεται στο βίντεο ούτε για το αν συνδέεται με τις συνθήκες θανάτου του Σταύρου Γεωργίου. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και της περαιτέρω ανάλυσης των ευρημάτων.