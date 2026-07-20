Πλαταμώνας: 16χρονος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο ενώ προσπαθούσε να χωρίσει καβγά

Χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, στο πόδι δέχθηκε 16χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής, στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε, δε, ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν.

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Νοσηλεύεται προληπτικά στο Νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.