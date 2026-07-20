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ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στον Ε65 στην Καλαμπάκα

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στον Ε65 στην Καλαμπάκα
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:41

Σορός που ανήκει σε γυναίκα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας (20/07) στον Ε65 στο ύψος της Καλαμπάκας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

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Ο θάνατός της, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, αποδίδεται σε δολοφονία.

Την πλήρη εικόνα θα δώσουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

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