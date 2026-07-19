Κυψέλη: Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ με τη σορό γυναίκας μέσα σε βαλίτσα – Πού στρέφονται οι αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίηση της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν έχουν οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητάς της, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται δηλώσεις εξαφανίσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση και τυχόν γενετικό υλικό που μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση της γυναίκας. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των Αρχών.

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Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, πιθανούς μάρτυρες και κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αποκαλύψει τόσο την ταυτότητα του θύματος όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η σορός στη βαλίτσα.