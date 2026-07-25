Καιρός: Επιστροφή στη καλοκαιρινή… ρουτίνα από βδομάδα μετά την κακοκαιρία – Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τις επόμενες ημέρες

Σε κανονικές συνθήκες καλοκαιριού επιστρέφει ο καιρός από την επόμενη βδομάδα μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας που χτύπησε μεγάλο μέρος της χώρας την Παρασκευή (24/7).

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, μετά την πτώση της θερμοκρασίας που σημειώθηκε οι μέγιστες τιμές στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας θα αυξηθούν από περίπου 27°C το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 31°C την Κυριακή και κοντά στους 33°C τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, το θερμόμετρο αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στους 32°C, ενώ το πρώτο τριήμερο του Αυγούστου αναμένεται μικρή επιπλέον άνοδος στους 33-34°C.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θερμοκρασίες αυτές διαφέρουν ανά περιοχή, καθώς το ανάγλυφο και η απόσταση από τη θάλασσα επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές τιμές. Σε κλειστές πεδινές ζώνες και αστικά κέντρα, η θερμοκρασία μπορεί να είναι κατά 1-2 βαθμούς υψηλότερη, ενώ στα ορεινά, τα παράκτια και τα νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης, οι τιμές είναι κατά 3-5 βαθμούς χαμηλότερες.

Τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας θα παραμείνουν πιο ζεστά, λόγω της περιορισμένης επίδρασης των μελτεμιών. Αντίθετα, στην ανατολική και νότια χώρα, τα μελτέμια θα ενισχύονται κατά διαστήματα, περιορίζοντας την άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στη θερμή αέρια μάζα που αναμένεται να επηρεάσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με ένα νέο κύμα καύσωνα προς το τέλος Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου. Παρόλα αυτά, κάποιο ακραίο κύμα καύσωνα για την χώρα μας δεν διαφαίνεται στην μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη του καιρού.

Ο καιρός σήμερα

Άστατος παραμένει ο καιρός και σήμερα, 25 Ιουλίου 2026, καθώς η κακοκαιρία που επηρεάζει την χώρα από την Παρασκευή συνεχίζει την επέλαση της.

Η ΕΜΥ έχει ακόμη σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων καθώς αρκετές περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός έχει εκδοθεί για συγκεκριμένα σημεία της χώρας. Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ενώ για αρκετές περιοχές έχουν εκδοθεί κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα.

Στο μεταξύ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H πρόγνωση του καιρού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά τμήματα σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Μαγνησία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια) τις πρώτες ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν.

Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 και στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.