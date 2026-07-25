Θάνατος διασώστριας στη Σύρο: Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο – Τι κατηγορία αντιμετωπίζει η σύζυγος του

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση του θανάτου διασώστριας στη Σύρο, ενώ ασκήθηκαν διώξεις στο ζευγάρι που φέρεται να είχε συμμετοχή στο θάνατο της 41χρονης.

Κατά πληροφορίες, ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της 41χρονης στη Σύρο διώκεται για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημά τους και οι απολογίες τους ορίστηκαν για το πρωί της Τρίτης.

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Την ίδια στιγμή, περίπου 3 ώρες διήρκησε η αναπαράσταση στον τόπο του θανάτου της διασώστριας στη Σύρο. ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις γεγονός που – κατά τις Αρχές – επιβεβαιώνει τα λεγόμενά του, ότι η διασώστρια έφτασε στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίζει το ζευγάρι, η 41χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και μόλις της άνοιξε η 30χρονη άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 41χρονη έφερε μαζί της μαχαίρι με το οποίο εξετάζεται αν τραυματίστηκε η 30χρονη έπειτα από επίθεση της διασώστριας. Ωστόσο, το μαχαίρι αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.

Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται ο σύζυγος της 30χρονης άρπαξε ένα μαχαίρι από τη κουζίνα και μαχαίρωσε την διασώστρια τραυματίζοντας την στην πλάτη.

Λίγα μέτρα πιο πέρα και στην προσπάθειά της να φύγει μακριά, η 41χρονη έπεσε νεκρή.

Το ζευγάρι έχει υποστηρίξει ότι η 41χρονη έφτασε στο σημείο με σκοπό να τους ληστέψει. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν έχει πείσει τους αστυνομικούς που εξετάζουν την υπόθεση και αυτό γιατί θεωρούν αδύνατον ένας ληστής να «χτυπούσε» στις 17.00 το απόγευμα, ενώ όπως έχει γίνει σαφές η ίδια δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Το μυστήριο πίσω από το κίνητρο

Οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το κίνητρο της δολοφονίας της 41χρονης, με το ζευγάρι να επιμένει ότι η ίδια προσπάθησε να τους ληστέψει. Σημειώνεται πως δεν έχουν ασκηθεί ακόμη διώξεις, καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

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Πλέον οι Αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με την δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο:

-Είναι δεδομένο πως και η 41χρονη γνώριζε το ζευγάρι καθώς και οι 3 τους είχαν μεγαλώσει στη μικρή κοινωνία της Σύρου. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ήταν η ακριβής σχέση τους

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-Που βρίσκεται το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 41χρονη στην 30χρονη;

-Ποια ήταν η πραγματική αλληλουχία των γεγονότων;

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει αναλυτικά το υλικό από τις κάμερες, το οποίο σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να επιβεβαιώνει όσα έχουν υποστηρίξει μέχρι τώρα οι δύο συλληφθέντες.