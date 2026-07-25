Κακοκαιρία: Μεγάλα ύψη βροχής σε Εύβοια και Θεσσαλία – Πάνω από 59.000 κεραυνοί (εικόνες)

Στην Εύβοια και στη Θεσσαλία έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας από Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Θεσσαλία χθες (24/7) και το πρωί του Σαββάτου (25/7).

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, η διαταραχή επηρέασε και την Αττική προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες, με 20 έως 30 χιλιοστά βροχής μέσα σε 30 λεπτά τόσο στο λεκανοπέδιο όσο και σε περιοχές της ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής.

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«Οι καταιγίδες που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές συνοδεύτηκαν και από χαλάζι, όπως αναφέρθηκε, αλλά και με ισχυρούς ανέμους, ως αποτέλεσμα των καθοδικών ρευμάτων από τη βάση των καταιγιδοφόρων νεφών. Επομένως, σε αρκετές περιοχές ζημιές προκλήθηκαν από αυτούς τους ισχυρούς και μικρής διάρκειας ανέμους», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Επιπλέον, χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα τις πρωινές ώρες με μονοψήφιες τιμές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως στη Δρακολίμνη Γράμμου (όπου η μονάδα ΜΕΤΕΟ λειτουργεί μετεωρολογικό σταθμό εδώ και ένα έτος) η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα το ήταν ακριβώς 0 °C.

Στο Χάρτη που ακολουθεί δίνεται η ηλεκτρική δραστηριότητα στη χώρα μας την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με περισσότερες από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας (δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12). Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων (άνω του 50% του συνόλου) σημειώθηκε και πάνω από τη θάλασσα, γεγονός που σπάνια συμβαίνει το καλοκαίρι.

Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο επιστρέφοντας γρήγορα σε ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο καιρού. Ειδικά το διήμερο Δευτέρας 27/07 και Τρίτης 28/07, η θερμοκρασία θα φθάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.