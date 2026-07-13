Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: “Ακραίο μέτρο η προφυλάκιση των αστυνομικών” λέει ο δήμαρχος

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του δημάρχου δημάρχου Άργους-Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου για την δολοφονία του 20χρονου στο Άργος. Ο κ. Μαλτέζος σε ανάρτηση του υπερασπίζεται τους αστυνομικούς που φέρεται να πυροβόλησαν πάνω από 20 φορές κατά την καταδίωξη του 20χρονου

Ο δήμαρχος του Άργους εκφράζει την «απόλυτη στήριξή» του στους δύο «οικογενειάρχες» αστυνομικούς, οι οποίοι, όπως αναφέρει, βρέθηκαν κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη στάση της μητέρας του θύματος, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες;» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ. Μαλτέζος, προσθέτοντας πως «αν ως κοινωνία τούς “σταυρώνουμε” σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό».

Ο Γ. Μαλτέζος χαρακτηρίζει τους δύο κατηγορούμενους «στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους», ενώ εκφράζει την άποψη ότι η δημοσιότητα ενδέχεται να επηρέασε την κρίση των δικαστών. «Οι δικαστές πρέπει να κρίνουν με το γράμμα του νόμου και όχι υπό το βάρος της τηλεοπτικής δημοσιότητας», τονίζει.

Κλείνοντας, ο Γ. Μαλτέζος υπογραμμίζει πως «το Άργος χρειάζεται αστυνόμευση» και «μια αστυνομία με κύρος και αυτοπεποίθηση». Δηλώνει εκ νέου την «απόλυτη και ειλικρινή» στήριξή του στους δύο αστυνομικούς και τις οικογένειές τους, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.