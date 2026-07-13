Πάτρα: Άγρια καταδίωξη με τρεις συλλήψεις για απάτες – Αναζητείται ένα ακόμα άτομο

Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση σπείρας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα Ρομά.

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Μόλις οι επιβαίνοντες αντιλήφθηκαν τα αστυνομικά μπλόκα, ανέπτυξαν ιλιγγιώδη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν, πυροδοτώντας μια μεγάλη καταδίωξη.

Μετά από εκτεταμένη κινητοποίηση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., οι ύποπτοι εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητό τους και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας.

Η άμεση αντίδραση των αστυνομικών οδήγησε στη σύλληψη των τριών εξ αυτών κοντά στο κοιμητήριο του Νέου Σουλίου, ενώ ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται επισταμένα.

Η μεθοδολογία της δράσης τους και τα κλοπιμαία

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε μετά από μπαράζ καταγγελιών από πολίτες, οι οποίοι έπεσαν θύματα εξαπάτησης.

Οι δράστες ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία. Προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και, με το πρόσχημα τεχνικού ελέγχου, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό των σπιτιών, απ’ όπου αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Κατά τη σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στους τρεις συλληφθέντες, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος κοσμημάτων.

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Τα αντικείμενα αυτά εξετάζονται ήδη προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους και να διαπιστωθεί από ποιες οικίες είχαν κλαπεί.

Οι έρευνες της Ασφάλειας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για τον εντοπισμό του ασύλληπτου συνεργού τους όσο και για τη χαρτογράφηση της συνολικής εγκληματικής τους δραστηριότητας στην περιοχή.