Άργος: “Κλειδί” η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου – Θα αποκαλύψει ποιος αστυνομικός πάτησε τη σκανδάλη

Τι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν στο Άργος και οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, συνεχίζουν να ερευνούν οι Αρχές.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως τα πυρά ήταν καθαρά προειδοποιητικά, καθώς παρά τα σήματά τους, ο νεαρός δεν σταμάτησε για έλεγχο.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο MEGA, ανέφερε πως αναμένονται τα πορίσματα από την ιατροδικαστική και βαλλιστική εξέταση τα οποία θα ρίξουν «φως» στις ευθύνες των αστυνομικών.

«Θα τροποποιηθεί και η δίωξη σε βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία και έχει παραδώσει στη δικαιοσύνη, έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά την απολογία τους. Υπάρχει σε εξέλιξη και η ΕΔΕ σε βάρος τους, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα» σημείωσε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε:

«(…) θα έπρεπε να έχουν προβλέψει πριν κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή να αφαιρέσουν τη ζωή, όπως εξελίχθηκε δυστυχώς, ενός ανθρώπου».

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσει, όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε, ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο. Είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο κατηγορούμενους στη συνέχεια. Ποιος τελικά είναι αυτός που τραυμάτισε τον άνθρωπο αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός, αν δικαιολογούνταν – άλλωστε, ξαναλέω, η κατηγορία έχει να κάνει με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο σημαίνει για τη δικαιοσύνη ότι έπρεπε να προβλέψουν ότι θα μπορούσαν να έχουν τραυματίσει με τέτοιο τρόπο έναν πολίτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 20χρονο» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Ο νεαρός, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, τα ξημερώματα της Κυριακής 12/7 υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγο νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ναυπλίου είχαν κριθεί προφυλακιστέοι.

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Σε βάρος των δύο αστυνομικών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, σχετικά με τους πυροβολισμούς. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του 20χρονου το κατηγορητήριο αναβαθμίζεται σε τετελεσμένη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Εν τω μεταξύ, το Star παρουσίασε εικόνα από τη μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου του 20χρονου, στην οποία διακρίνεται η σφαίρα που φέρεται να προήλθε από όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ και έχει σφηνωθεί στο κρανίο του.

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«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή» σχολίασε η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου.

«Θα κληθούν πάλι οι κατηγορούμενοι να απολογηθούν για τη νέα κατηγορία που θα τους απευθυνθεί. Η κατηγορία αναβαθμίζεται και από απόπειρα ανθρωποκτονίας γίνεται ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Επομένως θα πρέπει να απολογηθούν εκ νέου, αυτό απαιτεί η διαδικασία» ανέφερε η ίδια.

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Παράλληλα, παρουσιάστηκε και ιατρική γνωμάτευση από το Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί αρχικά ο νεαρός μετά την καταδίωξη. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για την ύπαρξη ξένου σώματος, το οποίο περιγράφεται ως «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά».

Σε βίντεο που παρουσίασε το Mega ακούγονται τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί. Μάλιστα στη συνέχεια ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να λέει: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο».

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Θάνατος 20χρονου στο Άργος: Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι αστυνομικοί

Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα βασικά σημεία της κατηγορίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξαν ότι δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον νεαρό, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και ανέφεραν ότι οι βολές τους ήταν προειδοποιητικές, μόνο για εκφοβισμό.

«Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος» περιέγραψαν.

Οι ισχυρισμοί των δύο αστυνομικών, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους.