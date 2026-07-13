Άργος: Τον κάλεσαν στο τηλέφωνο προσποιούμενοι τους λογιστές και του πήραν το PIN της κάρτας

Ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες για τηλεφωνικές απάτες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, με επιτήδειους να προσποιούνται τους λογιστές προκειμένου να αποσπάσουν προσωπικά τραπεζικά στοιχεία από ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με μαρτυρία που έφτασε στο DEBATER, άγνωστοι τηλεφώνησαν διαδοχικά σε μέλη της ίδιας οικογένειας, ισχυριζόμενοι ότι καλούν εκ μέρους λογιστή. Όπως αναφέρεται, σε μία από τις περιπτώσεις είπαν σε συγγενικό πρόσωπο ότι δήθεν οφείλει το ποσό των 5.900 ευρώ, επιχειρώντας να το πείσουν να ακολουθήσει τις οδηγίες τους.

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Στην ίδια μαρτυρία γίνεται λόγος και για περιστατικό στο Άργος, όπου, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ένας πολίτης εξαπατήθηκε αφού έδωσε στους δράστες το PIN της τραπεζικής του κάρτας ΑΤΜ. Όπως υποστηρίζεται, οι επιτήδειοι στη συνέχεια προχώρησαν σε αφαίρεση χρημάτων από τον λογαριασμό του.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι κανένας λογιστής, τράπεζα ή δημόσια υπηρεσία δεν ζητά τηλεφωνικά τους προσωπικούς κωδικούς, το PIN τραπεζικών καρτών ή τους κωδικούς e-banking. Σε περίπτωση που δεχθείτε ύποπτη κλήση, διακόψτε άμεσα την επικοινωνία και επικοινωνήστε απευθείας με τον λογιστή, την τράπεζά σας ή την Ελληνική Αστυνομία.