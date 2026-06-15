Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Μεθυσμένος πατέρας και γιος παρέσυραν και εγκατέλειψαν διανομέα

Στην σύλληψη ενός πατέρα και του γιου του προχώρησαν αστυνομικοί μετά από τροχαίο ατύχημα και εγκατάλειψη ενός διανομέα στα Χανιά.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τόσο ο 47χρονος οδηγός του ΙΧ όσο και ο γιος του, που ήταν συνοδηγός στο όχημα, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

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Το τροχαίο είχε γίνει επί της οδού Ακρωτηρίου, όταν το ΙΧ παρέσυρε τον 37χρονο δικυκλιστή και στη συνέχεια ο οδηγός έσπευσε να απομακρυνθεί από το σημείο εγκαταλείποντας τον διανομέα στο οδόστρωμα.

Στον τόπο του ατυχήματος στα Χανιά έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και αστυνομικοί αναζητώντας το όχημα που προκάλεσε το τροχαίο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε σε απόσταση μισού περίπου χιλιομέτρου από τον τόπο του συμβάντος.