Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, για την τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε Βοιωτία και Αττική.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, που άρχισε το πρωί της Πέμπτης 6/8 και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 7/8, οι τρεις τους σύμφωνα με το Lamianow.gr, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή τους.

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Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διερεύνηση, ενώ οι κατηγορίες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

Πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική: Το πόρισμα των πραγματογνωμόνων

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, η Πυροσβεστική αποδίδει τη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την επαφή καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως εκτιμούν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την επαφή των αγωγών, δημιουργώντας σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και πυροδότησαν τη φωτιά.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται αεροφωτογραφίες του σημείου εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και φωτογραφικό υλικό που κατέγραψε διερχόμενος πεζός στα πρώτα λεπτά μετά την έναρξή της.

Οι ερευνητές προσδιόρισαν με ακρίβεια το σημείο εκκίνησης της φωτιάς και, σύμφωνα με τα στοιχεία τους, δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρηστικών μηχανισμών, ανθρώπινης δραστηριότητας, θερμών εργασιών, αυτανάφλεξης, υπολειμμάτων καπνίσματος ή ενδείξεις που να παραπέμπουν σε πιθανό πυροβολισμό του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι από την περιοχή διέρχεται ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης.

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Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εντοπίστηκε πεσμένος ξύλινος στύλος, ενώ στο έδαφος βρέθηκαν και οι αγωγοί μαζί με τα καλώδια του δικτύου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των καλωδίων που είχαν καταπέσει στο έδαφος. Σε ορισμένα σημεία τους καταγράφηκαν τοπικές παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλώνους των αγωγών, οι οποίες, σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες της ΔΑΕΕ, προϋπήρχαν της πυρκαγιάς και δεν προκλήθηκαν από αυτή.

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Σύμφωνα με την έκθεση, οι συγκεκριμένες φθορές συνδέονται με την πρόκληση σπινθήρων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην ξηρή βλάστηση λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.