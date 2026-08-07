Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θεατή και του πέταξε λουλούδια στο κεφάλι – “Εσένα σ’ αρέσει αυτό;” (βίντεο)

Ακόμα ένα “θερμό” επεισόδιο με θεατή είχε η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία αντέδρασε έντονα όταν της πέταξαν δίσκους με λουλούδια στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Σε αντίθεση με το περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχε βρίσει τον θαμώνα που της πέταξε λουλούδια, αυτή τη φορά η τραγουδίστρια απάντησε με διαφορετικό τρόπο: του τα επέστρεψε στο κεφάλι.

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Όλα έγιναν την ώρα που η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε το “Για τα μάτια του κόσμου” του Χρήστου Αυγερινού σε συναυλία της στην Ηγουμενίτσα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, δίσκοι με λουλούδια άρχισαν να πέφτουν πάνω της, με την ίδια να δείχνει τον εκνευρισμό της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ζήτησε η ίδια δίσκους με λουλούδια, φώναξε στον θεατή “σήκω πάνω” και του τα πέταξε στο κεφάλι, λέγοντάς του απογοητευμένη: “εσένα σ’ αρέσει αυτό;”.

Δείτε το βίντεο: