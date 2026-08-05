Τροχαίο στην Ποσειδώνος – Στο “κόκκινο” η κυκλοφορία στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου
Στο ρεύμα προς Πειραιά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 5 Αυγούστου στη λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Ειδικότερα, κίνηση σημειώνεται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μετά από σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
πηγή στην Google
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