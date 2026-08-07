Μάλια: Πώς πνίγηκε η Ολλανδή τουρίστρια -“Παλεύαμε 15 λεπτά να την επαναφέρουμε, τα παιδιά έκλαιγαν”

Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η εξόρμηση στην παραλία Κλωτζανή στα Μάλια της Κρήτης, όπου μια 42χρονη από την Ολλανδία προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της, έχασε τη ζωή της και μάλιστα μπροστά στα τρία παιδιά της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της παραλίας Κλωτζανή, όταν η 42χρονη βούτηξε στη θάλασσα για να βοηθήσει τη 43χρονη φίλη της, η οποία παρασυρόταν από τα θαλάσσια ρεύματα.

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Οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει σκάφος από τη Χερσόνησο για μία θαλάσσια βόλτα μαζί με τρία παιδιά ηλικίας 3, 8 και 15 ετών. Αρχικά, η 43χρονη κολυμπούσε με τα παιδιά, τα οποία φορούσαν σωσίβια και επέστρεψαν μόνα τους στο σκάφος.

Λίγο αργότερα η ίδια κουράστηκε και άρχισε να παρασύρεται από τα ρεύματα, ζητώντας βοήθεια. Τότε, η 42χρονη βούτηξε για να τη βοηθήσει.

Ωστόσο, ήπιε νερό, έχασε τις αισθήσεις της και τελικά πνίγηκε, μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο σκάφος και καλούσαν σε βοήθεια. Μάλιστα, η νεκροψία – νεκροτομή έδειξε ως αιτία θανάτου πνιγμό εντός ύδατος.

Με τη συνδρομή των ναυαγοσωστών, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης.

Την ίδια ώρα, σκάφος του Λιμενικού έφτασε στο σημείο και περισυνέλλεξε τη βάρκα με τα τρία παιδιά και την 43χρονη Ολλανδή που είχε διασωθεί, οδηγώντας τους με ασφάλεια στη στεριά.

«Έφυγα με το jet ski μέσα “καρφί”, ενημέρωσα και τον ναυαγοσώστη κι έφυγαν με άλλο ένα από εκεί. Αμέσως είδα τη μία γυναίκα να κρατά την άλλη μέσα και να είχε πνιγεί, δεν είχε τις αισθήσεις της. Βούτηξε και ο ναυαγοσώστης, προσπαθήσαμε να βγάλουμε τη γυναίκα, το καταφέραμε και ξεκινήσαμε προς την ακτή» ανέφερε στον Alpha ένας από τους ναυαγοσώστες που συμμετείχαν στη δραματική διάσωση.

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Όπως τόνισε δεύτερος ναυαγοσώστης, «έγινε ΚΑΡΠΑ επί τουλάχιστον 15 λεπτά, αλλά δεν βρήκαμε ελπίδα, έστω κάποια σημάδια ζωής». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, η 42χρονη δεν επανήλθε.

«Η άλλη γυναίκα ήταν σε τραγική κατάσταση. Όταν της είπα ότι η φίλη της δεν ζει, έβαλε τα κλάματα, την πήρε ένα άλλο παιδί, εργαζόμενος στα extreme sports της παραλίας και την πήγε στο σκαφάκι. Τα παιδάκια έκλαιγαν, ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση» είπε ο ναυαγοσώστης.