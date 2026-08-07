Κυψέλη: Σε σοκ οι Αμερικανοί που “υιοθέτησαν” τον Αφγανό στη Λέσβο – “Δεν μπορώ να το πιστέψω”

Σε κατάσταση σοκ είναι οι Αμερικανοί που είχαν «υιοθετήσει» τον Αφγανό στη Λέσβο, ο οποίος πλέον κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος, που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, έχει παραδεχθεί ότι μετέφερε τη σορό της Λίζα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στην Κυψέλη, αλλά αρνείται ότι την σκότωσε.

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Το ζευγάρι των Αμερικανών, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε στη Daily Mail πως πληροφορήθηκε τη σύλληψη του 26χρονου από κοινό φίλο τους και δεν μπορούσε να κατανοήσει πως ο έφηβος που ζούσε μαζί τους για περίπου δύο χρόνια αντιμετώπιζε βαριές κατηγορίες μετά την ανεύρεση της σορού μέσα στη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

«Όταν άκουσα την είδηση, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια», δήλωσε η Αμερικανίδα, περιγράφοντας την κατάσταση ως «σπαρακτική».

Το ζευγάρι βρισκόταν στη Λέσβο για ανθρωπιστική δράση στο προσφυγικό κέντρο της Μόριας, όταν γνώρισε τον Αφγανό, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα σε ηλικία 16 ετών.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο νεαρός Αφγανός βοηθούσε τότε ως μεταφραστής για οργανώσεις που παρείχαν βοήθεια στους πρόσφυγες. Όταν η σκηνή όπου διέμενε καταστράφηκε από τη μεγάλη φωτιά στη Μόρια που ξέσπασε έπειτα από συμπλοκές μεταξύ μεταναστών, το ζευγάρι αποφάσισε να τον πάρει στο σπίτι του.

«Όταν κάηκε ο καταυλισμός, τον πήρα στο σπίτι μαζί με δύο άλλα παιδιά, περίπου στις πέντε το πρωί. Εκείνος έμεινε, ενώ οι άλλοι έφυγαν», ανέφερε ο Αμερικανός. «Κατά κάποιον τρόπο τον κρατήσαμε κοντά μας, τον υιοθετήσαμε λίγο», πρόσθεσε.

Ο 26χρονος Αφγανός έμεινε μαζί τους για σχεδόν δύο χρόνια, μέχρι που το ζευγάρι επέστρεψε στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Σύμφωνα με τους ίδιους, η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς εκείνος τους αποκαλούσε «μαμά» και «μπαμπά».

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Η γυναίκα τον βοηθούσε, μεταξύ άλλων, με τα αγγλικά και τα μαθήματά του, ενώ η οικογένεια περνούσε μαζί του γιορτές και του αγόραζε δώρα τα Χριστούγεννα.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ο 26χρονος Αφγανός δεν είχε παρουσιάσει συμπεριφορά που να τους κάνει να πιστεύουν ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.

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«Απολύτως όχι», απάντησε ο άνδρας όταν ρωτήθηκε αν είχε σκεφτεί ποτέ ότι ο 26χρονος Αφγανός θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Όπως ανέφερε, υπήρχαν ορισμένες δύσκολες στιγμές, τις οποίες απέδιδε κυρίως σε «αντίδραση απέναντι στην εξουσία» ή σε συμπεριφορά που θεωρούσε τυπική για έναν έφηβο.

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«Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο άνθρωπος που γνώρισα ως έφηβο δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που είναι σήμερα», ανέφερε.

Η σύζυγός του χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «φυσιολογικά πράγματα για έναν έφηβο» και σημείωσε ότι, όπως πολλοί πρόσφυγες, είχε βιώσει σημαντικά τραύματα.

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Ο Σαρίφ Αχμαντζάι είχε μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τη ζωή του και τη διαδρομή που τον οδήγησε από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, έχασε ολόκληρη την οικογένειά του στη χώρα του.

Ο πατέρας και ένας αδελφός του σκοτώθηκαν από τους Ταλιμπάν, ενώ η μητέρα, η αδελφή και ακόμη ένας αδελφός του έχασαν τη ζωή τους σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Έφυγε από την Καμπούλ και ακολούθησε τη μεταναστευτική διαδρομή μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι πέρασε συνολικά 45 ημέρες ταξιδεύοντας και περπατώντας υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως είχε αφηγηθεί, δύο προσπάθειές του να φτάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα διά θαλάσσης απέτυχαν, καθώς οι βάρκες στις οποίες επέβαινε βυθίστηκαν. Τελικά έφτασε στη Λέσβο το 2016 και εγκαταστάθηκε στη Μόρια.

Αργότερα ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των χριστιανικών ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Στο ίδιο περιβάλλον γνώρισε και τη σύζυγό του, την 28χρονη Αμερικανίδα Αλέινα Χολ, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για να προσφέρει εθελοντική εργασία.

Ο Αχμαντζάι και η σύζυγός του γνώριζαν την 38χρονη Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος μέσα από τη χριστιανική ανθρωπιστική τους δραστηριότητα.

Η Ρος, χριστιανή ιεραπόστολος, βρισκόταν στην Ελλάδα προσφέροντας εθελοντική εργασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε στην Αθήνα ανήκε στην οργάνωση Love Every Nation Athens, ενώ ο 26χρονος και η σύζυγός του είχαν πρόσβαση στο ακίνητο.

Γιατί ο 26χρονος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής

Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, άσκησε το δικαίωμα της σιωπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν προχώρησε σε κανέναν ισχυρισμό κατά την απολογία του, καθώς ο φάκελος της δικογραφίας δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί με το σύνολο των ιατρικών εγγράφων που αφορούν την υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, δεν αποκλείεται να κληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο για συμπληρωματική κατάθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος ζήτησε να λάβει γνώση του ιατρικού φακέλου της 38χρονης, προκειμένου να τον αξιοποιήσει στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προανακριτικό στάδιο, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο της Βρετανίδας, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε ήδη νεκρή μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει, εμπλέκει στην υπόθεση και τρίτο πρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που τον καθοδήγησε να τοποθετήσει τη σορό της γυναίκας μέσα σε βαλίτσα.

Επιπλέον, αποδίδει στο ίδιο πρόσωπο και τα χρηματικά ποσά που αναλήφθηκαν από τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης, ισχυριζόμενος ότι δεχόταν απειλές και πιέσεις να του παραδίδει χρήματα.

«Αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη» λέει η οικογένεια της 38χρονης

«Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

»Βρισκόμαστε σε βαθύ πόνο και ζητούμε χρόνο και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την απώλειά μας» σημειώνει η οικογένεια, δίνοντας στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της αδικοχαμένης γυναίκας.