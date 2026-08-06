Τροχαίο στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Δεν υπάρχουν τραυματίες
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου στην Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το τροχαίο δεν υπάρχουν τραυματίες.
Το τροχαίο έχει προκαλέσει όμως καθυστερήσεις στην κίνηση, με τα οχήματα να κινούνται με δυσκολία στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
πηγή στην Google
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