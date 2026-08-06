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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά

Δεν υπάρχουν τραυματίες

Τροχαίο στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου στην Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το τροχαίο δεν υπάρχουν τραυματίες.

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Το τροχαίο έχει προκαλέσει όμως καθυστερήσεις στην κίνηση, με τα οχήματα να κινούνται με δυσκολία στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

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