Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο – Το ΙΧ του βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη
Το τροχαίο σημειώθηκε στο 46ο χλμ. της εθνικής οδού Αμφίπολης-Καβάλας
Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7) αυτή την φορά στο 46ο χλμ της εθνικής οδού Αμφίπολης-Καβάλας καθώς ένας 24χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα.
Όπως μεταδίδει το proininews.gr το τροχαίο με θύμα τον Πάρη Γιαντσούρη σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και ανετράπη.
Κατά πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο άτυχος νέος, ο οποίος φέρεται να φορούσε ζώνη ασφαλείας, επέστρεφε στο σπίτι του.
Η κηδεία του 24χρονου Πάρη, ο οποίος εργάζονταν σε ιδιωτική επιχείρηση, θα τελεστεί το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Ελευθερούπολη.
Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
πηγή στην Google
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