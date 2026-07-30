Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο – Το ΙΧ του βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7) αυτή την φορά στο 46ο χλμ της εθνικής οδού Αμφίπολης-Καβάλας καθώς ένας 24χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα.

Όπως μεταδίδει το proininews.gr το τροχαίο με θύμα τον Πάρη Γιαντσούρη σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και ανετράπη.

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Κατά πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο άτυχος νέος, ο οποίος φέρεται να φορούσε ζώνη ασφαλείας, επέστρεφε στο σπίτι του.

Η κηδεία του 24χρονου Πάρη, ο οποίος εργάζονταν σε ιδιωτική επιχείρηση, θα τελεστεί το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Ελευθερούπολη.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.