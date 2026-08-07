Δύο συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία – Προκλήθηκαν από γεννήτρια και ψησταριά

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. για τις πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά στη Σκύρο, για την οποία συνελήφθη μια 63χρονη, εκδηλώθηκε γύρω στις 14:32 και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας μετέβη στο νησί για τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας ενώ όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και παραμένει σε εξέλιξη.

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Επιπλέον 71χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη Λακωνίας . Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψησταριάς σε οικοπεδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τ.μ. ξηρών χόρτων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

Η προανάκριση για τα παραπάνω περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 6 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.035.253,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 242 (89,30%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,70%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Τέλος η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.