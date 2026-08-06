Ατύχημα στη διασταύρωση του Μπράλου: Γεννήτρια έπεσε από φορτηγό – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στη διασταύρωση του Μπράλου, όπου σημειώθηκαν δύο διαφορετικά περιστατικά.

Σύμφωνα με το lamianow, μία γεννήτρια που μεταφερόταν με φορτηγό έπεσε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στήθηκε επιχείρηση για την ανύψωση της γεννήτριας, την επανατοποθέτησή της στο φορτηγό και την ασφαλή απομάκρυνσή του.

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Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστό τροχαίο ατύχημα, μία οδηγός 55 ετών, κατέβαινε τη διασταύρωση και επιχειρούσε να εισέλθει στον παράδρομο προς τις Θερμοπύλες.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας περίπου 70 ετών. Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πόδι.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.