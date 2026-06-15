Τρομακτικές σκηνές στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο “λαμπάδιασε” ύστερα από σύγκρουση με άλλο όχημα (βίντεο)

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες που έρχονται από ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Το περιστατικό έγινε στο Μαλτέπε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά σε διασταύρωση, με το ένα όχημα μάλιστα να τυλίγεται στις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, αυτοκίνητο που βγήκε από διασταύρωση συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στην αντίθετη κατεύθυνση. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ένα όχημα λαμπάδιασε μέσα σε δευτερόλεπτα.

Από την τρομακτική σύγκρουση, που καταγράφηκε από κάμερα κράνους μοτοσικλετιστή, δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.