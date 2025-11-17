Σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο – Μάζα από σίδερα το ένα ΙΧ από την σφοδρή σύγκρουση

Σοκάρουν οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε έξω από το Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο Κρήτης και κόστισε την ζωή σε έναν 52χρονο.

Στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι κοντά στην έξοδο για Αστρίτσι συγκρούστηκαν σφοδρά τρία αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός ένας 52χρονος, ενώ οι άλλοι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει τα λίγα λεπτά μετά τo τροχαίο στο οποίο αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης των οχημάτων με το ένα όχημα να έχει γίνει μία μάζα από σίδερα.

Το ΙΧ του 52χρονου συγκρούστηκε με έτερο ΙΧ, ενώ ένα τρίτο που ακολουθούσε έπεσε πάνω τους, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο 52χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του.

Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του και ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το patris.gr. στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η σορός του 52χρονου καθώς και οδηγοί των άλλων οχημάτων οι οποίοι και είχαν τραυματιστεί. Ο 23χρονος έφερε ελαφρύτερα τραύματα και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο 53χρονος φέρει σοβαρότερα τραύματα στο στέρνο και την σπονδυλική στήλη ωστόσο η κατάσταση της υγείας δεν εμπνέει ανησυχία.