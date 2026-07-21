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Τρία μέτωπα φωτιάς αντιμετώπισε η Πυροσβεστική στον νομό Ηρακλείου

Σημαντική ήταν η παρέμβαση πολιτών που ανέλαβαν δράση να τιθασεύσουν τις φωτιές μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες

Τρία μέτωπα φωτιάς αντιμετώπισε η Πυροσβεστική στον νομό Ηρακλείου
DEBATER NEWSROOM

Σε πλήρη έλεγχο και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Βορίζια Ηρακλείου σε αγροτολιβαδικη και γεωργική έκταση, η οποία κινητοποίησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς επίσης δύο εναέρια μέσα. Αυτή την ώρα οι δυνάμεις παραμένουν για την αποφυγή αναζωπύρωσης.

   Φωτιά αντιμετώπισαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και σε δυο ακόμα μέτωπα και συγκεκριμένα στη Βιάννο στο χωριό Χόνδρος και στις Μελέσες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

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   Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο η φωτιά στις Μελέσες οριοθετήθηκε άμεσα μετά και την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και ένα πεζοπορο τμήμα που έδρασε καταλυτικά. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή με αμπέλια.

   Στο Χόνδρο Βιάννου δύο οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών έδρασε σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε πρανή σημείο αγροτολιβαδικης έκτασης.

   Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, σημαντική ήταν η παρέμβαση πολιτών που ανέλαβαν δράση να τιθασεύσουν τις φωτιές μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες, σε Βιάννο και Μελέσες.

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