Ηράκλειο Αττικής: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου
Προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αποστόλου Ηλέκτρας, στο Ηράκλειο Αττικής, λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αποστόλου Ηλέκτρας, από το ύψος της οδού Πεύκων, στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής, λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου.
Η κυκλοφορία διεκόπη προληπτικά, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
πηγή στην Google
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