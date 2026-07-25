Ηράκλειο Αττικής: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου

Προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αποστόλου Ηλέκτρας, από το ύψος της οδού Πεύκων, στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής, λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου.

Η κυκλοφορία διεκόπη προληπτικά, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.