Φωτιά στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Άρχισε από όχημα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά στο Ηράκλειο που ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Κύριλλος το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Λίγο αργότερα η φωτιά στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου αντιμετωπίστηκε επιτυχώς καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο πλέον.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Ηράκλειο ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Γόρτυνας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς