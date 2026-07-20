Φωτιά στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Άρχισε από όχημα
Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής
Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά στο Ηράκλειο που ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Κύριλλος το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Λίγο αργότερα η φωτιά στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου αντιμετωπίστηκε επιτυχώς καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο πλέον.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Ηράκλειο ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Γόρτυνας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς
πηγή στην Google
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