Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου στη Κρήτη – Δείτε εικόνες
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα, στο νοσοκομείο ένας 23χρονος και ένας 54χρονος
Ακόμη ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην άσφαλτο στην Κρήτη με θύμα έναν 52χρονο που έχασε την ζωή του στο δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, στα οποία επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους. Ο 52χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, στον δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι, λίγο πριν την έξοδο για Αστρίτσι, ενώ ακόμα δύο άνδρες τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, στα οποία επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους.
Το ΙΧ του 52χρονου συγκρούστηκε με έτερο ΙΧ, ενώ ένα τρίτο που ακολουθούσε έπεσε πάνω τους, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο 52χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του. Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του και ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων, ηλικίας 23 και 54 ετών, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
