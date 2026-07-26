Υπόθεση Ντογιάκου: Πώς ο 27χρονος Έλληνας προμήθευσε την χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο – Δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Ντογιάκου και την αποτροπή επίθεσης με χειροβομβίδα τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μοιράστηκε η ΕΛΑΣ, το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων αξιοποίησε ανώνυμη πληροφορία για τον 30χρονο που εντοπίστηκε με την χειροβομβίδα στο κέντρο της Αθήνας. Αμέσως ξεκίνησε διακριτική παρακολούθηση του, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα.

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Πώς έφτασε στα χέρια του 30χρονου

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ για την υπόθεση Ντογιάκου και την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του πρώην εισαγγελέα, το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου 2026 οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο την ώρα που συναντούσε τον 27χρονο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος του παρέδωσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 30χρονου μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, δεμένη με πλαστικό δεματικό (tie wrap), και τον συνέλαβαν.

Η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας παρέδωσε στον 30χρονο ένα μικρό αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι, επιχειρώντας να μη δώσει στόχο.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο 31χρονος, που είναι ήδη φυλακισμένος, φέρεται να είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε δώσει οδηγίες στον 30χρονο να συναντήσει τον 27χρονο, να παραλάβει τη χειροβομβίδα και στη συνέχεια να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο της Αττικής.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του 31χρονου στις φυλακές της Βόρειας Ελλάδας, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό μέσο επικοινωνίας για την οργάνωση της επίθεσης.

Υπόθεση Ντογιάκου: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και συνοδών αστυνομικών σκύλων, συνολικά δύο -2- άτομα.

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Πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό, καθώς και 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, ο 30χρονος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 24-07-2026 σε περιοχή της Αττικής, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο, από τον οποίο, όπως προέκυψε, παρέλαβε αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και συνελήφθη.

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Όπως προέκυψε, ο 31χρονος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 30χρονο να συναντηθεί με τον 27χρονο και να παραλάβει τη χειροβομβίδα, καθώς και να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο σε περιοχή της Αττικής.

Σε επακόλουθη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.

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Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα -5- φυσίγγια.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,

περίστροφο και -6- φυσίγγια,

-4.410- ευρώ,

-2- κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών,

καπέλο τύπου τζόκεϊ και

σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Ο 30χρονος συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας.