Υπόθεση δολοφονίας διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: «Πιστεύω την «έφαγαν» γιατί είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει» – Τι λέει ο κολλητός της στο DEBATER

Κολλητός φίλος της άτυχης Βάγγης μιλά αποκλειστικά στο DEBATER και εκφράζει τη βαθιά του θλίψη, αλλά και τα πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Όπως αναφέρει, βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με το θύμα και μάλιστα είχαν συναντηθεί μόλις πριν από τρεις ημέρες από την δολοφονία της, εδώ στην Αθήνα.

Ο Δημήτρης Καρκανοραχάκης γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο αποκάλυψε ότι:

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«Είναι κολλητή μου φίλη. Η πρώτη μου εθελόντρια. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν τρεις ημέρες ήμασταν μαζί. Είχαμε πάει στην εκδήλωση του Χαρδαλιά. Είμαστε πολύ φίλοι. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να συνέβη», λέει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιγράφει τη δράση της στο νησί, όπου είχε μεταβεί τα προηγούμενα καλοκαίρια με απόσπαση στο ΕΚΑΒ.

«Στη Σύρο την ήξεραν τη Βάγγη που ήταν εκεί στο ΕΚΑΒ. Πέρσι και πρόπερσι είχε κάνει απόσπαση, είχε πάει για δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Βοηθούσε όπου υπήρχε ανάγκη. Πήγαινε και σε πλούσιος στα κότερα που είχαν μεθύσει να τους κάνει ενέσεις καφεΐνης να μην τους δουν σε αυτή την κατάσταση», αναφέρει.

Ο ίδιος αποκλείει το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε οποιαδήποτε σχέση με παραβατικές δραστηριότητες ή να αποτέλεσε στόχο ληστείας.

«Η Βάγγη δεν έπαιρνε τίποτα. Ούτε για ληστεία το πιστεύω. Μήπως είδε κάτι και πήγε να τους καρφώσει; Είχαν κάποιον εκεί; Δεν ξέρω. Πιστεύω την έφαγαν γιατί είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει», υποστηρίζει.

Παράλληλα, αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, επισημαίνοντας ότι δικηγόρος μεταβαίνει στη Σύρο, ενώ στο νησί αναμένεται και κλιμάκιο του εγκληματολογικού από την Αθήνα.

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«Σήμερα πάει δικηγόρος, εγώ τον έβαλα μαζί με τον Χαρδαλιά. Ένας ποινικολόγος και σήμερα κατεβαίνει και το εγκληματολογικό της Αθήνας στη Σύρο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Για ποιο λόγο έκαναν αναπαράσταση σε δύο ημέρες μέσα; Δεν βγάζει άκρη όλο αυτό», σημειώνει.

Τέλος, ο φίλος του θύματος αναφέρεται στις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία, τονίζοντας πως η Βάγγη ήταν σε άριστη ψυχολογική κατάσταση και συνέχιζε να προσφέρει αφιλοκερδώς βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

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«Μέχρι τις 2:00 μιλούσε με τη νύφη μου. Στις 2:20 της έστειλε μήνυμα και ήταν μια χαρά. Ερχόταν κάθε εβδομάδα και βοηθούσε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους φρόντιζε χωρίς να ζητάει χρήματα. Για ποιο λόγο άφησε την άλλη 18 ώρες έξω;(τη σύντροφο του φερόμενου ως δράστη)», καταλήγει, εκφράζοντας την αγωνία του για την εξέλιξη της υπόθεσης.