Σοκ στη Χαλκίδα: Ένας 23χρονος νεκρός και ένας ακόμα νεαρός σοβαρά τραυματισμένος ύστερα από επιθέσεις με μαχαίρι

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Χαλκίδα, μετά τη δολοφονία ενός 23χρονου ύστερα από επίθεση με μαχαίρι. Το περιστατικό λαμβάνει δραματική τροπή, καθώς λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερο νεαρό άτομο μαχαιρωμένο, σε κοντινή απόσταση.

Όλα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 3/11 στο κέντρο της Χαλκίδας και συγκεκριμένα άρχισαν επί της οδού Λιλαντίων, όπου δύο ομάδες νεαρών άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής, βγήκαν μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 23χρονος. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 23χρονο συνόδευσαν στο νοσοκομείο κάποια άτομα τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση ή στοιχεία για το τι είχε προηγηθεί, πιθανότατα για να μην μπλέξουν με την αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο αιμόφυρτο και τραυματισμένο από μαχαίρι, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας.

Ο νεαρός φέρει τραύματα από μαχαίρι, χτυπήματα πιθανόν από χέρια στο κεφάλι και ελαφριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να μην έχει διευκρινιστεί πλήρως.

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν τα δύο περιστατικά εκτιμούν πως συνδέονται μεταξύ τους, ενώ “βλέπουν” οπαδικά κίνητρα.

Σημειώνεται πως τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το eviathema.gr, αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων στην πλατεία Ελευθερίας.