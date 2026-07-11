Δημοσκόπηση Alco: Νέα άνοδος για τη Ν.Δ. με 24,6% – Στο 15,3% η ΕΛ.Α.Σ., σε πτώση το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ενίσχυση των ποσοστών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Alco, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Την ίδια ώρα, η μέτρηση καταγράφει υποχώρηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υπό τη Μαρία Καρυστιανού.

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Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα διατηρεί τα ηνία συγκεντρώνοντας 24,6% (έναντι 24% στη μέτρηση της 30ής Ιουνίου). Στη δεύτερη θέση εδραιώνεται η ΕΛΑΣ με άνοδο στο 15,3% από 14,7%. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει κάμψη και περιορίζεται στο 9,7% (από 10,4%), καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους σχηματισμούς, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Ελληνική Λύση: 6,9% (από 6,7%)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 6,4% (από 7,8% – αισθητή υποχώρηση)

ΚΚΕ: 6,2% (από 6,4%)

Πλεύση Ελευθερίας: 3,6% (από 3,1%)

ΜέΡΑ25: 2,7% (από 2,3%)

Φωνή Λογικής: 2,5% (από 2,3%)

Νίκη: 1,4% (σταθερό)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (από 1,3%)

Δημοκράτες: 0,5% (από 1%)

Χαμηλές πτήσεις για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της Alco σχετικά με τη δυναμική που θα είχε ένας υπό ίδρυση πολιτικός φορέας με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εμφανίζεται αρνητική, καθώς το 83% αξιολογεί ως «καθόλου» έως «λίγο» πιθανό το ενδεχόμενο να επιλέξει ένα τέτοιο κόμμα στην κάλπη.

Στον αντίποδα, ένα ποσοστό της τάξης του 12% δηλώνει ότι θα έβλεπε «αρκετά» ή «πολύ» πιθανή μια τέτοια εκλογική μετακίνηση.

«Αγκάθι» η ακρίβεια

Στο πεδίο των καθημερινών προβλημάτων, η οικονομική πίεση και το κύμα ανατιμήσεων παραμένουν ο βασικός πονοκέφαλος για τους πολίτες. Η ακρίβεια κυριαρχεί με ποσοστό 51%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το ζήτημα της διαφθοράς με 22%.

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Τα υπόλοιπα προβλήματα ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες ως εξής:

Λειτουργία των θεσμών: 9%

Εγκληματικότητα: 6%

Μεταναστευτικό: 4%

Παιδεία: 2%

Στεγαστικό: 2%

Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τη διατήρηση των βασικών ισορροπιών στην κορυφή, με παράλληλες εσωτερικές ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.