Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα τη Δευτέρα – Πόσο θα διαρκέσουν, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Με συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχεται ο εμπορικός κόσμος την έναρξη των θερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το καταναλωτικό κοινό έχει πλέον μεταβάλει ριζικά τη συμπεριφορά του, στρεφόμενο σε αυστηρά στοχευμένες αγορές και περιορίζοντας τις αυθόρμητες δαπάνες.

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Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι προσφορές και οι μειώσεις τιμών δεν περιορίζονται πλέον στις παραδοσιακές εκπτωτικές περιόδους, αλλά εκτείνονται σε ολόκληρο το έτος.

Φθίνει η δυναμική του θεσμού

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θεόδωρος Καπράλος, υπογράμμισε ότι ο θεσμός των εκπτώσεων αποδυναμώνεται σταδιακά.

«Η απελευθέρωση των προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εντοπίζουν χαμηλές τιμές ανά πάσα στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά έχει εξανεμίσει τις υψηλές προσδοκίες των προηγούμενων ετών.

Ο κ. Καπράλος υπενθύμισε επίσης ότι την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα σε επιλεγμένες κεντρικές αγορές θα παραμείνουν ανοιχτά για όσους επιχειρηματίες το επιθυμούν.

Παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν την οικονομικότερη επιλογή, τα περσινά απογοητευτικά στοιχεία των τζίρων επιβάλλουν ρεαλισμό.

Η αγοραστική κίνηση καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών, με τις παρορμητικές αγορές να αποτελούν παρελθόν.

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Το νομοθετικό πλαίσιο και οι υποχρεώσεις των καταστημάτων

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την προστασία των καταναλωτών, η ισχύουσα νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας ορίζουν αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο αναγραφής των εκπτώσεων.

Σε κάθε προϊόν που τελεί υπό καθεστώς έκπτωσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της χαμηλότερης τιμής στην οποία πωλούνταν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

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Η μείωση μπορεί να αποτυπώνεται είτε ως ποσοστό (%), είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, είτε με την ταυτόχρονη αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής, με βασική πάντα προϋπόθεση την ξεκάθαρη αποτύπωση της αρχικής τιμής αναφοράς.