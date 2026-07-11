Marfin: Επικοινώνησε με τις Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό του 2010 – Δηλώνει αθώα και θέλει να καταθέσει

Σε άμεση επικοινωνία με τις διωκτικές αρχές προχώρησε η 46χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναζητούνταν ως ύποπτη για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin το 2010, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Η νομική εκπρόσωπος των δύο 42χρονων συλληφθέντων για την ίδια υπόθεση, Άννα Παπαρούσου, μιλώντας στην εκπομπή της Ertnews «10′ με τόνο», γνωστοποίησε ότι είχε επαφή με την 46χρονη.

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Όπως εξήγησε η δικηγόρος, η κατηγορούμενη «μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Marfin επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι ”εγώ είμαι εδώ’ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές”».

Η κυρία Παπαρούσου ξεκαθάρισε ότι η εντολέας της προτίθεται να συμπράξει πλήρως με τη Δικαιοσύνη. «Θα εμφανιστεί κανονικά στις αρχές, δεν κρύβεται, δηλώνει αθώα και θέλει να αντιμετωπίσει την κατηγορία έτσι όπως πρέπει» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Νομικά ερωτήματα για τη χρήση ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος

Παράλληλα, η συνήγορος υπεράσπισης έθεσε σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τη νομική εγκυρότητα και τη συγκρότηση της δικογραφίας, εστιάζοντας στην προέλευση των στοιχείων.

«Επειδή δεν έχω μελετήσει στο σύνολό της τη δικογραφία, η δικογραφία αυτή εκκινεί από ένα ανώνυμο e-mail και εδώ έχουμε δάφορα νομικά ζητήματα. Το email αυτό παίζει τον ρόλο μίας μαρτυρικής κατάθεσης, αλλά τον μάρτυρα αυτό όμως δεν θα τον έχουμε στο δικαστήριο.

Απ’ ότι είμαι σε θέση να σας πω δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ταυτοποίησης, εύρεσης του προσώπου αυτού. Κάθε μάρτυρας οφείλει να πει από που έμαθε αυτά που καταθέτει και οφείλει να είναι παρών στην αποδεικτική διαδικασία.

Πώς είναι δυνατόν να έχει στηριχτεί η δικογραφία σε ένα ανώνυμο email» ανέφερε η κυρία Παπαρούσου, αμφισβητώντας τη θεμελίωση των κατηγοριών σε μια ανώνυμη καταγγελία.

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Πώς φτάσαμε στις συλλήψεις 16 χρόνια μετά τον φονικό εμπρησμό

Η εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία έμοιαζε βαλτωμένη, βασίστηκε σε έναν συνδυασμό τεχνολογίας αιχμής, νέων μαρτυριών και δικαστικής συνδρομής.

Οι αρχές αξιοποίησαν σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να επεξεργαστούν εκ νέου το οπτικοακουστικό υλικό της επίθεσης.

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Η ψηφιακή βελτίωση της εικόνας κατέστησε τα πρόσωπα των δραστών σαφώς πιο ευκρινή.

Η ανατροπή ήρθε από μια φαινομενικά άσχετη υπόθεση. Σε έρευνα που είχε γίνει στο παρελθόν σε φιλικό πρόσωπο ατόμου που είχε συλληφθεί για εκρηκτικά, εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό.

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Οι αναλυτές του «ελληνικού FBI» διαπίστωσαν ότι τα χαρακτηριστικά και η αμφίεση τριών προσώπων που απεικονίζονταν καθαρά στις φωτογραφίες αυτές (δύο ανδρών και μίας γυναίκας), ταυτίζονταν απόλυτα με το αναβαθμισμένο υλικό από την ημέρα της τραγωδίας.

Καταλυτικό ρόλο στην ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο έπαιξε ένα ανώνυμο e-mail με συγκεκριμένα ονόματα που εστάλη στις αρχές, καθώς και η αλλαγή στάσης πολιτών.

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Αυτόπτες μάρτυρες, που μέχρι πρότινος δίσταζαν, προσήλθαν στις αρχές, εισέφεραν νέα στοιχεία και αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τους υπόπτους.

Τα νέα δεδομένα και οι καταθέσεις ενσωματώθηκαν σε μια εμπεριστατωμένη επιστημονική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία οδήγησε τον Εισαγγελέα στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Οι συλλήψεις και το νομικό πλαίσιο

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών στην Αθήνα, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεναν ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Παράλληλα, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία έχει αποστασιοποιηθεί από τον χώρο και ζει μόνιμα με την οικογένειά της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανθρωποκτονία είναι το μοναδικό αδίκημα που παραμένει νομικά ενεργό, καθώς τα υπόλοιπα αδικήματα της αρχικής δικογραφίας (όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών υλών) έχουν παραγραφεί λόγω της παρέλευσης της προβλεπόμενης 15ετίας.