Ασπρόπυργος: Τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την έκρηξη στην επιχείρηση ανταλλακτικών – Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις τραυματίες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της ισχυρής έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε το πρωί της Πέμπτης (09.07) σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του μοιραίου βυτιοφόρου.

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Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, έκρηξη και εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και παράλειψη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν τρεις τραυματίες

Την ίδια ώρα, η προσοχή της κοινής γνώμης είναι στραμμένη στα νοσοκομεία, καθώς η κατάσταση τριών εκ των έντεκα τραυματιών παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Ένας 41χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ με εγκαύματα στο 75% του σώματός του και βαρύ εισπνευστικό έγκαυμα, έχοντας ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 54χρονος φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο 90% του σώματός του και παρουσιάζει έντονη υποθερμία, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν τα επόμενα εικοσιτετράωρα καθοριστικά.

Τέλος, ένας 28χρονος μεταφέρθηκε από το «Θριάσιο» στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παραμένει διασωληνωμένος με σοβαρά εγκαύματα.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών τρία σενάρια για τα αίτια

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εστιάζουν στην αποκωδικοποίηση των αιτιών της τραγωδίας μέσω της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν τρία συγκεκριμένα σενάρια για την αρχική εστία της φωτιάς:

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Αρχικά, εξετάζεται μαρτυρία εγκαυματία εργαζομένου, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε μόλις άναψε τσιγάρο. Παράλληλα, ερευνάται πιθανή χρήση ασετυλίνης για εργασίες σε απόσταση αναπνοής από το βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο.

Ένα τρίτο σενάριο είναι η εκτέλεση εργασιών με τροχό, ηλεκτροκόλληση ή φλόγιστρο κοντά σε φιάλες οξυγόνου.

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Η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς ήταν ακαριαία. Μόλις οι φλόγες προσέγγισαν το βυτιοφόρο υγροποιημένου αερίου, σημειώθηκε μια ισχυρότατη έκρηξη.

Το ωστικό κύμα που ακολούθησε όχι μόνο τραυμάτισε σοβαρά τους εργαζομένους, αλλά ισοπέδωσε ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.