Χαλκίδα: Αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό από μαχαίρωμα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 3/11 στη Χαλκίδα με έναν νεαρό άνδρα να τραυματίζεται θανάσιμα σε αιματηρό επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Eviathema όλα συνέβησαν πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 3/11 όταν υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσα σε ομάδα ατόμων στην οδό Ληλαντίων, με τον άτυχο άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά από μαχαίρι.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αγροτικό ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, με τα άτομα που ήταν στο αμάξι να εξαφανίζονται και τον νεαρό άνδρα να υποκύπτει στα τραύματα του παρά τις προσπάθειες των ιατρών.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να βρουν τους εμπλεκόμενους και να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Χαλκίδας.